تراند اليوم : بالفيديو.. كورونا فيرس لمحمد رمضان يحقق مليون مشاهدة ويصعد التريند

حقق فيديو كليب أغنية “كورونا فيروس” لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا جدًا بعد يوم واحد من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة به على “يوتيوب”، كما تصدر التريند “رقم 3” بمليون مشاهدة.

يعد “كورونا فيروس” هو الكليب الثانى الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان، بعدما قدما سويًا كليب “رايحين نسهر” الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا.

Advertisements

بينما قدم محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل “البرنس” فى شهر رمضان الماضى وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه ضمن الموسم الرمضاني.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، بجانب كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.