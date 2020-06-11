تراند اليوم : نور اللبنانية تخضع لجلسة تصوير ضد التعنيف – شاهد

خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.

وظهرت نور في جلسة التصوير مرتدية “تربون” مع مكياج صارخ تماشى مع لون فستانها “الموف”.

ومن أبرز تصريحات النجمة اللبنانية مع مجلة فوج: “المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها”.

نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور “علا” الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.