تراند اليوم : “نص أزمة”.. فيلم يجمع منة عرفة وعلى غزلان

أعلن الكاتب والسيناريست عمرو عصمت عن الانتهاء من التفاصيل الأخيرة للبدء في تصوير فيلمه الجديد “نص أزمة” الذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عمرو عصمت إن الفيلم مرشح لبطولته كل من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف.

وأوضح عصمت أن فكرة الفيلم جاءت عقب انتشار فيروس كورونا في العالم، وأن خوف الجميع من الميكروب جعل صناع العمل يتفقون على الشروع في فيلم تدور أحداثه مع انتشار الفيروس

وأول أسرة مصرية تصاب بجائحة كورونا وتقرر أن تحذر الجميع من الفيروس اللعين ولكن تقابل مواقف وأحداث تغير مجرى الفيلم رأسًا على عقب.

الفيلم من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة نهاية شهر أغسطس المقبل عقب الانتهاء من تصوير الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج، موضحًا أن التصوير سيستغرق أسبوعين على أقصى تقدير.

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