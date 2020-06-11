تراند اليوم : بالحجاب.. نور تظهر بإطلالة جديدة- أتفرج

ظهرت الفنانة اللبنانية نور في أحدث جلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات العالمية وهي ترتدي فستان طويل باللون البمبي وظهرت بمكياج خفيف وارتدت الحجاب، وتعد هذه الإطلالة مختلفة وجديدة عن جمهور النجمة اللبنانية، كما أن هذا هو الظهور الأول لها منذ موسم رمضان.

وشاركت نور اللبنانية رمضان الماضي في مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان وحقق المسلسل نجاح جماهيري ضخم وقدمت نور شخصية فتاة شعبية من الشرابية تجمعها قصة حب برضوان البرنس الذي يقدمه محمد رمضان

والعمل كان من تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج سينرجي وشارك فيه كل من أحمد زاهر وروجينا وومحمد علاء وأحمد فيهم ورحاب الجمل.

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