تراند اليوم : حسام داغر يحكي حلم عن والدته : كنت خايف عليها.. هل من مفسر؟

عبّر الفنان حسام داغر ، عن اشتياقه الشديد لوالدته الراحلة، حيث روى تفاصيل حلمه بها، من خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

علق حسام داغر، قائلًا: “حلمت بماما … كنت بصور في فيلم و لوكيشن كله بحر و ميناء و هي معايا و اخواتي و بعدين جيه زي نور من السما كده و نزل طلع زي طياره عجيبه ركنت جمب اللوكيشن و طلع ده جزء من تصوير و انا مكنتش اعرف كنت خايف و خفت عليها طلعت اجري خدتها من ايدها وبقيت بمد واقولها لازم تستخبي هنا”.

وتابع: “مكنتش لاقي اخواتي المهم دخلتها زي اوضه كده قدام الباب و رجعت ابص علي لوكيشن لقيته حاجه كانه فيلم عالمي حاجات مهوله قلت لازم اصور قعدت ادور علي موبيلي طلعته و انا بصور اللوكيشن افتكرت ماما قلت اروح اتصور معاها رحت ملقتهاش قعدت اسال الناس محدش رد فجاه خدت بالي انها ماتت اصلا”.

بينما اختتم حديثه قائلًا: “ولقيت نفسي بعيط في الحلم دموع سخنه صحيت لقيت الدموع في وشي و دلوقتي عيطت تاني اهو …. الفراق مر.. ومهما حاولت اشغل نفسي طول الوقت .. مش قادر .. صحيت ادور علي اخر صورة اتصورناها سوا .. اه لو كنت اعرف انها اخر صوره”.