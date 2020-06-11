تراند اليوم : “كورونا” يلغي حفلات سيلين ديون.. ومهرجانا بصحراء كاليفورنيا

ألقى فيروس كورونا المستجد بضلاله على مختلف مظاهر الحياة في العالم، ليصل إلى عالم الفن والحفلات الموسيقية ونجوم العالم..

حفلات تأجلت وجولات فنية تم إرجاؤها لموعد لاحق بهدف منع تفشي الوباء العالمي والالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومات الدول لحماية المواطنين.

نجوم العالم بدأوا في الاستعداد لجولاتهم الفنية وأعلنت النجمة الكندية سيلين ديون عن مواعيد جديدة لجولتها الفنية حول العالم

جولة سيلين ديون

تعود سيلين ديون التي قطعت جولتها العالمية بسبب جائحة كوفيد-19 إلى فرنسا اعتبارا من آذار/مارس 2021 وستشارك في مهرجان “فيياي شارو” في 15 تموز/يوليو 2021 بعدما كانت مشاركتها مقررة في دورة السنة الحالية.

وستستأنف النجمة الكندية جولتها في أوروبا وتقيم اعتبارا من 19 آذار/مارس 2021 ست حفلات في “لا ديفانس أرينا” في باريس، ثم ستتوقف في 32 مدينة حتى تموز/يوليو 2021 من بينها كاريه في غرب البلاد في إطار مهرجان “فيياي شارو” الذي كان يفترض أن تغني فيه خلال الصيف لحالي.

وقالت النجمة العالمية في بيان “كنت أتمنى فعلا أن عود إلى المسرح هذه السنة لكن ما من شيء أهم من صحة الجميع وسلامتهم. العالم بأسره مر بلحظات صعبة جدا خلال الجائحة وأنا اتعاطف مع كل الذين عانوا”.

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وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء دورة العام 2020 من مهرجان كواتشيلا الموسيقي الأمريكي الشهير التي سبق أن أرجئت إلى تشرين الأول/أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت السلطات الصحية.

ويقام المهرجان سنويا في نيسان/أبريل عادة في إينديو في صحراء كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة). وكان من الفنانين المشاركين هذه السنة ترافيس سكوت وفرانك أوشن و”ريدج غنست ذي ماشين”.

وقد أرجئ المهرجان في فترة أولى إلى تشرين الأول/اكتوبر بسبب الجائحة إلا أن السلطات الصحية في منطقة ريفرسايد أشارت إلى خطر محتمل بعودة ظهور فيروس كورونا المستجد فتقرر الإلغاء.

وقالت السلطات إنه في غياب لقاح أو علاج لهذا المرض كان يستحيل على أي حال إقامة المهرجان بموجب القواعد المعتمدة في ولاية كاليفورنيا. ويستقطب المهرجان آلاف المشاركين على عطلتي أسبوع متتاليتين.

وقال كامرون كايزر المسؤول الصحي في ريفرسايد “نظرا إلى الظروف والتوقعات ما كنت لأشعر بارتياح بلمضي قدما بإقامة المهرجان”.

وسبق لمهرجانات ثقافية أخرى كثيرة أن ألغيت في الولايات المتحدة بسبب الخطر الصحي.