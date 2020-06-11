تراند اليوم : هايدي كلوم تحلم بطفل خامس وصوفيا فيرغارا مصدومة

أعربت النجمة العالمية ​هايدي كلوم عن رغبتها بإنجاب طفل خامس، وذلك في محادثة جانبية بينها وبين النجمة العالمية صوفيا فيرغارا أثناء مشاركتهما في لجنة تحكيم مسابقة “American Got Talent”.

وفي التفاصيل أن كلوم أعربت عن رغبتها هذه بعد مشاهدتها عرضاً لطفل أمريكي أثار إعجابها وحنينها للإنجاب والأمومة، لتعبر فيرغارا عن دهشتها قائلةً لها:”طفل! لديك 4 بالفعل”!

وأنجبت كلوم 4 أطفال هم ليني 15 سنة، هنري 14 سنة، جوهان 13 سنة، ولو 10 سنوات، وهي متزوجة من عازف الغيتار توم كلوتز الذي يصغرها بـ17 عاماً وذلك في العام الماضي.