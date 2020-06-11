أول إصابة كورونا بين أبطال مسلسلي "بـ 100وش" و"خيانة عهد"

أعلن الممثل المصري ​مصطفى درويش​ اعن إحتمال إصابته ب​فيروس كورونا​، لتنتاب حالة قلق كبير أبطال مسلسل "بـ100 وش" الذي قام ببطولته كل من الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ والممثل المصري ​آسر ياسين​، ومسلسل "خيانة عهد" الذي قامت ببطولته الممثلة المصرية يسرا والممثلة المصرية ​حلا شيحة​، وكان درويش قد شارك في العملين.

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وكتب درويش عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا تعبان، عندي صداع ووجع في البطن ومش مستطعم حاجة اللي خالطني يخلي باله لحد ما أعمل مسحة وربنا يستر".



إعلان درويش احتمال إصابته بكورونا وضع أبطال مسلسلي "بـ100 وش" و"خيانة عهد" في مأزق التعرض للإصابة حيث إنه كان مخالطاً في أغلب مشاهده لنجوم المسلسل