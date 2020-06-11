- 1/2
- 2/2
أعلن الممثل المصري مصطفى درويش اعن إحتمال إصابته بفيروس كورونا، لتنتاب حالة قلق كبير أبطال مسلسل "بـ100 وش" الذي قام ببطولته كل من الممثلة المصرية نيللي كريم والممثل المصري آسر ياسين، ومسلسل "خيانة عهد" الذي قامت ببطولته الممثلة المصرية يسرا والممثلة المصرية حلا شيحة، وكان درويش قد شارك في العملين.
وكتب درويش عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا تعبان، عندي صداع ووجع في البطن ومش مستطعم حاجة اللي خالطني يخلي باله لحد ما أعمل مسحة وربنا يستر".
إعلان درويش احتمال إصابته بكورونا وضع أبطال مسلسلي "بـ100 وش" و"خيانة عهد" في مأزق التعرض للإصابة حيث إنه كان مخالطاً في أغلب مشاهده لنجوم المسلسل
كانت هذه تفاصيل خبر أول إصابة كورونا بين أبطال مسلسلي "بـ 100وش" و"خيانة عهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.