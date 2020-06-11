عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض

عقد الفنان محمد الشرنوبي قرانه على مديرة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض ، في حفل بمنزل العروس اقتصر على الأسرتين التزاماً بإجراءات كورونا. وعبرت العروس عبر إنستغرام عن فرحتها واعتذرت للأقارب والأصدقاء الذين لم يحضروا بسبب الأزمة. Advertisements والتزم كل من الشرنوبي وراندا بجميع الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كانت راندا رياض قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، أثناء وجودها بلبنان قبل أزمة فيروس كورونا.

يُذكر أن خطوبة الشرنوبي وراندا أقيمت في منتصف شهر كانون الأول الماضي، وكان من المُقرر أن يقام حفل زفاف كبير ولكنه تأجّل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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