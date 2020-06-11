تجاهلت الفنانة المصرية زينة رضا قرار محكمة جنح العلمين في قضية مشاجرة شقيقتها مع الفنان أحمد عز بأحد فنادق الساحل الشمالي القاضي ببراءة الأخير وحبس ياسمين رضا 6 أشهر، واكتفت بنشر مجموعة من الصور العفوية لها خلال عطلتها الصيفية وتركت تعليقاً قالت فيه: "تبدا حياتك لتتعلم الكلام وتبقى الحياه لتعلمك الصمت"، الامر الذي اعتبره البعض بأنه ردّ غير مباشر على عز بأنها تتسلح بالصمت ولن ترد على القرار الجديد. كذلك نشرت عبر خاصية الستوريز مقاطع فيديو من داخل سيارتها وهي تغني أغنية "غيب" الجديدة للفنان فضل شاكر. Advertisements وكان أشرف عبد العزيز، محامي أحمد عز، أعلن براءة موكله عبر "فيسبوك"، حيث علق كاتباً: "مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد لله". وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال عز في واقعة المشاجرة، واتهم فيها شقيقة زينة بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق. واتهما أيضاً بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضراً اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علقت الفنانة زينة على قضية احمد عز وشقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.