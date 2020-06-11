رحيل الممثل محمود مسعود إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية

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توفى الممثل المصري محمود مسعود عن عمر يناهز 68 عاما.، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية على حسابها بموقع "فيسبوك" الفنان الراحل الذي توفي داخل أحد مستشفيات وسط القاهرة.
واشتهر محمود مسعود بأدواره التلفزيونية، وبأدائه الرصين، ومن أبرز أعماله مسلسلات "أم كلثوم"، و"أفراح إبليس"، و"القضاء في الإسلام"، و"نسيم الروح"، و"سيدنا السيد"، و"عوالم خفية"، و"حارة اليهود".
أما سينمائيا فقد شارك في أعمال شهيرة منها "حب في الزنزانة"، و"امرأة آيلة للسقوط".
وكان ظهور مسعود الأخير في مسلسل "لآخر نفس"، الذى عرض في رمضان قبل الماضي
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