عاصي الحلاني يقضي يومه في أحضان الطبيعة ويوجه رسالة أمل لمتابعيه

شارك الفنان اللبناني​عاصي الحلاني مقطع فيديو له من داخل مزرعته في البقاع اللبناني عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيه وهو يقلّم الأشجار في مزرعته ويُطعم حصانه على أنغام أغنيته "​أغنيته "بعشقك".



وأرفق عاصي بتعليق قال فيه: "يسعد مسائكم وهيدا احلى يوم في احضان الطبيعة".



من جهة ثانية، وجه عاصي نصيحة لجمهوره الذي يتابعه بأن يتمسكوا بالغد، ولا يخافوا من شيء مادام الله موجود،

وقال: "كن ممتناً لنفسك دائماً على صمودك كن فخوراً بأقل إنجاز صنعته ولا تهتم لرأي الناس.. مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك مهما كان ألمك من واقعك لا تخف ان كان الله معك فمن عليك".

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يذكر أن عاصي الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته "بعشقك"، من اخراج أحمد منجد، وكلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه، والذي يترجم قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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