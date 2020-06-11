زياد برجي: زياد: فيروز عملتلي سمبوسك بايديها

كشف الفنان اللبناني زياد برجي أن "السيدة فيروز حضرت له السمبوسك بايديها خلال زيارته لها في منزلها بعد أن غنى لها خلال مشاركته في برنامج "ستوديو الفن" أغنية (أهواك بلا أمل) وحين شاهدته السيدة فيروز يغني أغنيتها وجهت له دعوة عبر صديقه حبيب وهبي،: "لا يزال حبيب صديقي حتى اليوم، وهو من أكثر الناس المقربين مني، وكان لي الشرف أن أراها، ونسيت كل الحديث الذي حصل بيني وبينها، فق أكلت السممبوسك التي حضرتها بنفسها".

زياد الذي حلّ ضيفًا ليل الثلاثاء في 6 مايو/حزيران ضمن برنامج "ضحك ولعب وجد" الذي يقدمه الزميل محمد قيس عبر محطة الـ "MTV" اللبنانية قال " هيفاء تملك موهبة كبيرة في التمثيل، وهناك تحضير لفيلم سينمائي معها يريد أن ينفذه المنتج رائد سنان، ولكن لم نطرح الفكرة عليها، ولكن لا أظن أنها ستعارض".

وكشف زياد خلال الحلقة عن تحضيره لحفل أونلاين ستجمعه بالفنان المصري محمد حماقي".

كما كتب زياد بعد عرض الحلقة تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عبر فيها عن اعجابه باعداد الحلقة خصوصاً وأنه مقل في اطلالاته التلفزيونية وقال: " من احلى الحلقات يلي مصورة بحياتي .. مع احلى ما بحياتي.. نور ويوسف.. شكر كبير لكل من ساهم بنجاح هيدي الحلقة من فريق عمل الام تي في وفريق عملي.. شكراً للفرقة الموسيقية.. شكراً لامي وزوجتي .. شكراً لمدير اعمالي.. شكراً للمحبين."





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زياد برجي: الرياض كانت محطتنا الأهم في الخليج

ورداً على سؤال من أحد معجبي زياد عن وجود قريب له في حفلات السعودية، قال زياد: "أتمنى أن يفك أسرنا وكنا فعلًا نحضر لجولة في منطقة الخليج، وكانت "الرياض" المحطة الأهم لنا، لاسيما بعد الازدهار الذي شهدته في الفترة الماضية، وكلنا تطلعنا على النهضة التي حصلت في السعودية".

وفاجأ الفنان وائل جسار زياد برجي بمداخلة عفوية قال وائل فيها لزياد " إنت حبيب قلبي...نحن أخوة وانت بتعرف القلوب بيني وبينك صافية... بحبلك النجاح كتي".

واتصال وائل حصل بعد سوء التفاهم الذي حصل بالفترة الماضية حول تصريح زياد عن وائل بموضوع اعتزال الفنان جورج وسوف فكان ردّ وائل عليه بأن لا أحد يمكن أن يعلمه كيف يجيب أو يزايد على محبته للوسوف.

وقال زياد: "بالغت بردة فعلي بموضوع لا أملك أي تفاصيل عنه، وانا لم أرى غير المحبة مني وأنا أعتذر منك وائل".

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