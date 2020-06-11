سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تاليا التاسع بنشر هذه الصور

بمناسبة عيد ميلاد ابنتها تاليا الذي يصادف في العاشر من مايو/حزيران، قامت النجمة سيرين عبد النور بنشر صورتين تجمعها بها، متمنية أن تبقى لها مصدر قوة لقلبها الصغير، وتابعت "صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير".





وتلقت سيرين عدد كبير من التهاني بهذه المناسبة، حيث تمنى الجميع لـ تاليا الصحة والنجاح. كما أرسل فانز سيرين الكثير من الصور والفيديوهات لـ تاليا وهي بعمر صغير، شاركتها بدورها سيرين عبر صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بها.

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يذكر أن سيرين انتهت من تصوير "دانتيل" الذي كان خرج من السباق الرمضاني لعام 2020 بسبب أزمة "كورونا"، غير أن موعد عرضه لم يحدد بعد، بانتظار قرار رسمي من شركة "ايغل فيلمز".

وكانت آخر أعمال سيرين طرحها لأغنية "ليله" وهي موسيقي لاتيني خاص، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان شادي حسن، والفيديو كليب من إخراج جاد شويري.

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