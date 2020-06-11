ميريام فارس تشرق بفستان صيفي من لونها المفضل.. شاهد ما هو؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحاول الفنانة اللبنانية ميريام فارس تعويض غيابها عن الساحة الفنية بسبب ظروف كورونا بالتواصل مع محبيها من خلال مشاركتهم بتفاصيل وصور من كواليس حياتها اليومية.

أحدث ظهور لملكة المسرح كان أكثر اشراقاً وجاذبية بطلًة صيفية عفوية، ارتدت فيها فستان مبهج من اللون الأزرق، وهو أحد أبرز ألوانها المفضلة بحسب ما علقت الفنانة على الصورة، حيث كتبت: «الأزرق هو من ألواني المفضلة، وأنتم ما هو لونكم المفضل؟»، حيث تنافس فانز النجمة اللبنانية في مغازلة الفنانة بتعليقات على الصور أثنوا فيها على جمال الفنانة الهادئ خاصة أنها تزينت بماكياج بسيط، كما أعربوا عن اعجابهم بأناقة الفستان رغم بساطته.

Advertisements

من ناحية أخرى، طرحت ميريام فارس مؤخراً كليب جديد لأغنية مصورة بطريقة واقعية لمشاهد تجمعها بنجلها الوحيد جايدن خلال فترة العزل، وذلك بعنوان «قرقيعان قرقيعان»، وأرفقتها الفنانة بإهداء كتبت فيه: «لكل أطفال الوطن العربي ولكل أب وأم صامدين بظل ظروف الوباء الذي نعيشه اليوم... المصاعب التي نواجهها كثيرة ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن تنسينا كل همومنا... لنستمتع بالوقت الذي نقضيه مع أولادنا قبل أن يكبروا ونكبر معهم لأن العمر غفلة».

يُذكر أن ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».