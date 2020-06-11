هيفاء وهبي تهدد بمقاضاة طيار عراقي وشبيهتها.. اعرف تفاصيل القصة بالصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطيار عراقي يُدعى «فريد لفتة»، بصحبة فتاة تشبه إلى حد كبير النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

الطيار اصطحب الفتاة على متن طائرة خاصة من مطار نادي الجزيرة برأس الخيمة، في جولة ترفيهية، أدى فيها استعراضات جوية فى سماء الإمارات، وكان لافتاً حرصه على الترويج لفيديو الرحلة الجوية بتعليق أثار فيه جدلاً كبيراً، حيث كتب: «تحدي الطيران، المناورات كانت (پور أوف & أون ستال) (سپايرل ستيپ بانك) ، أحزر من هي الراكبة؟».

الأزمة زادت مع انتشار بيان منسوب للطيار، أكد فيه أنه اصطحب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في جولة طيران استعراضية على متن الطائرة “إيه 22”، وتم ارفاق البيان بصور للفتاة.

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هيفاء فوجئت بانتشار الصور التي لم تمررها مرور الكرام، وهددت في تصريحات صحفية بمقاضاة كل منّ يحاول استغلال اسمها أو صورها، حيث قالت: «دى لا شكلى ولا أعرف عنها حاجة أنا لا قصيرة ولا سمرة، وبمجرد نشر هذه الصور هيكتشفها جمهوري على الفور»، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض مادي ومعنوي على سلوك وابتاع مثل هذه الأساليب الغير سوية بل والإجرامية على حد وصفها.

من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون الرمضاني الحالي، والذي كان من المقرر أن تخوض السباق فيه بمسلسل «أسود فاتح»، وذلك نظراً ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده، إذ تم ايقاف تصوير المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.

«أسود فاتح» من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتشارك هيفاء في بطولته أمام روجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.