كوثر رمزي.. فنانة نجت بإعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى.. تعرف على قصتها بالصور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم تكن الفنانة المصرية الراحلة كوثر رمزي صاحبة أدوار مهمة في السينما أو الدراما، وشاركت فقط في أدوار ثانوية في عدد من الأعمال، ولكنها نالت شهرة واسعة بعد حادث مقتل المطربة التونسية ذكرى.
كوثر هي الصديقة المقربة للفنانة الراحلة ذكرى، واعتادت ذكرى أن تناديها «ماما كوثر»، بسبب حبها الشديد لها، واعتادت كوثر رمزي أن تتواجد باستمرار في منزل ذكرى.
المطربة التونسية الراحلة استدعت كوثر رمزي لمنزلها ليلة مقتلها، ولكن رجل الأعمال أيمن السويدي قام بطرد كوثر بطريقة مهينة من المنزل، وألقى بحذائها على السلم وملابسها.
وفي صباح اليوم التالي فوجئت كوثر بحادث مقتل ذكرى وصديقتها على يد رجل الأعمال ايمن السويدي الذي قتل هو الآخر نفسه بعد ذلك.
يذكر أن كوثر رمزي ولدت يوم 17 يونيو عام 1931، ووالدها هو الفنان الراحل إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.
بدأت مشوارها الفني من الإذاعة المصرية وكان الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم «نداء الحب»، عام 1954، بطولة حسين رياض، وزهرة العلا، وإخراج إلهامي حسن.
وبلغ رصيدها في الأعمال السينمائية فيما يزيد عن 70 عملا أهمها «بخيت وعديلة، أمير الظلام»، إلى جانب مسرحيتي «الزعيم، وبودي جارد».
أما عن رصيدها في الدراما التليفزيونية قدمت نحو أكثر من 100 مسلسل وأهمها: «يوميات ونيس، حارة العوانس، ليالي الحلمية، الوالدة باشا وحاميها حراميها».
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