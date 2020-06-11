أنغام تبارك عقد قران مديرة أعمالها ومحمد الشرنوبي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية أنغام على توجيه تهنئة خاصة لمديرة أعمالها راندا رياض والفنان محمد الشرنوبي، بعد احتفالهما بعقد قرانهما.
أنغام نشرت صورة من حفل عقد القران، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “مبروك مبروك مبروك لحبيبة قلبي وأختي وحبيبي المحترم #رندا_رياض #محمد_شرنوبي ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي”.
وكان الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي قد احتفل بعد قرانه، الأربعاء 10 يونيو، على عروسه راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور أهل العروسين فقط.
الشرنوبي وعروسه حرصا على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، ومن المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير بحضور الأهل والأصدقاء بعد انتهاء أزمة كورونا.
وتألقت العروس خلال الحفل بفستان أبيض قصير، وجمعت شعرها في تسريحة مميزة، وزينته بإكسسوار باللون الأبيض، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.
الشرنوبي شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياض.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً”.
الفنان المصري وجه اعتذارا لأهله وأصدقائه لعدم دعوته لهم، نظرا لأزمة فيروس “كورونا” المستجد، حيث كتب: “بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. ان شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا”.
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