ياسمين عبدالعزيز تنشر مقطع فيديو لابنتها لأول مرة.. شاهد جمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز في كسر الحصار الذي كانت قد فرضته على أبنائها شيئاً فشيئاً، وخاصة نجلتها «ياسمين» التي أصبحت في طور المراهقة.

فبعد الصورة التي نشرتها ياسمين أبريل الماضي لابنتها، وكشفت فيه عن ملامحها كاملة لأول مرة، فاجأت النجمة المصرية محبيها ونشرت مقطع فيديو لنجلتها لأول مرة، وذلك من أجواء عطلة الفنانة الصيفية مع أسرتها، حيث ظهرت فيها ياسمين الصغيرة تقود دراجة بإطلالة حرة، ظهرت فيها بشكل يفيض جاذبية وأنوثة.

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يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز انجبت «ياسمين»، و«سيف الدين» من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي أعلنت انفصالها عنه 2018، بعد زواج دام لـ17 عاماً، في الوقت الذي اعلنت فيه الفنانة زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي رمضان الماضي، وذلك بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز علناً على خليفة هذه العلاقة.

من ناحية أخرى، تألق ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي بمسلسل «ونحب تاني ليه؟» من تأليف عمرو محمود ياسين، وقد شاركت في بطولته أمام شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي