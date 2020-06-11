شريف منير ينشر صورة لابنتيه ثم يحذفها سريعا.. ما السبب؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري شريف منير صورة حديثة لابنتيه فريدة وكاميليا، في ظهور نادر لهما.

شريف أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “فريدة شريف منير.. إللي قاعده ..كاميليا شريف منير .. إللي نايمة .. تصوير : كاميليا شريف منير”.

ابنتا الفنان المصري تعرضتا للتنمر من عدد كبير من المتابعين، وهو ما دفع الفنان لحذف الصورة، وعلق قائلا: “الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير”.

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وأضاف: “بعد ما نزّلت صورة بناتي.. فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة.. وشوفت تعليقات من ناس مرضى.. وقليلي الرباية.. وجرحوا بناتي وجرحوني.. فمسحت الصورة.. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يذكر أن الفنان المصري شريف منير قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج “سينرجي”.

وكشف شريف منير في تصريحات مؤخرا أنه هو صاحب فكرة ظهور النجمة منى زكي ضيفة شرف معه في الحلقة الأخيرة من المسلسل، ووصفها بأنها جدعة جدا وبينهما علاقة طيبة جدا، حيث أنه عندما أخبرها بأنه يريدها معه ضيفة شرف قالت له: “أنا معاك في أي حاجة وأنا تحت أمرك”، مؤكدا أن ظهورها في الحلقة الأخيرة أضفى بهجة على المسلسل بشكل كبير.