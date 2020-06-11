أول تعليق لمحمد الشرنوبي بعد الاحتفال بعقد قرانه.. ويوجه الاعتذار لهولاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي بعد قرانه، الأربعاء 10 يونيو، على عروسه راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور أهل العروسين فقط.

الشرنوبي شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي و حبيبتي راندا رياض.. ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبتي ان شاء الله و يخليكي ليا دايماً”.

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الفنان المصري وجه اعتذارا لأهله وأصدقائه لعدم دعوته لهم، نظرا لأزمة فيروس “كورونا” المستجد، حيث كتب: “بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. ان شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا”.

وكان الشرنوبي وعروسه قد حرصا على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، ومن المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير بحضور الأهل والأصدقاء بعد انتهاء أزمة كورونا.

وتألقت العروس خلال الحفل بفستان أبيض قصير، وجمعت شعرها في تسريحة مميزة، وزينته بإكسسوار باللون الأبيض، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.