وفاة الفنان محمود مسعود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري محمود مسعود، في الساعات الأولى من صباح الخميس 11 يونيو، وذلك داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

وتم دفن جثمان الفنان الراحل بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب العدوى بفيروس “كورونا”.

يذكر أن آخر عمل فني شارك فيه الفنان الراحل محمود مسعود مسلسل “لأخر نفس”، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذى عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

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ومحمود مسعود ممثل مصري من مواليد 3 سبتمبر عام 1952، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وعمل عقب التخرج في مسرح الطليعة.

الفنان محمود مسعود شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، منها مسلسلات: “جمهورية زفتى”، و”أم كلثوم”، و”أفراح إبليس”، و”القضاء فى الإسلام”، و”رجل الأقدار”، و”الإمام المراغي”، و”نسيم الروح”، و”سيدنا السيد”، و”عوالم خفية”، و”حارة اليهود”، وغيرها.

كما شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، منها: “حب فى الزنزانة”، و”إمرأة آيلة السقوط”، و”اخترت حياتي”، و”المتمرد”، و” الحب وأشياء أخرى”، وغيرها.