محمود نصر وكارلوس عازار ينضمان الى “دفعة بيروت”

ما تزال كاميرا المخرج الكبير علي العلي تعمل في بيروت، لإنجاز واحد من أضخم إنتاجات شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، مسلسل (دفعة بيروت)، وهو عملٌ عربيّ مشترك Pan Arab يضمّ نحبة من أهم النجوم العرب من مختلف الجنسيات، حيث اجتمعوا من السعودية والكويت والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والبحرين، ليشكلوا خلطة جديدة من نوعها تتعاون فيها إيغل فيلمز مع Joy Production.

العمل الذي سيعرض عبر شاشة MBC انضمّ مؤخراً لأبطاله النجم السوري محمود نصر، النجم اللبناني كارلوس عازار، بالإضافة لعدد كبير من الممثلين منهم أنس طيارة، أنطوانيت عقيقي، يارا قاسم، ريان حركة وغيرهم. هذا إلى جانب نجوم العمل الذين تم الإعلان عنهم سابقاً وهم نور الغندور، مهند الحمدي، خالد الشاعر، فاطمة الصفي، نور الشيخ، علي كاكولي، روان المهدي، ومن لبنان النجمة سارة أبي كنعان، أسعد رشدان وغيرهم.

يرصد (دفعة بيروت) الذي كتبته هبة مشاري حمادة، قصصَ وحكايات شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة.