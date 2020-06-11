هيفا وهبي تتوعد بكشف المستور

أثارت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة غامضة أطلقتها صباح اليوم عبر حسابها الخاص على تويتر.

وجاءت تغريدة هيفا بشكل رسالة، توعدت من خلالها بكشف المستور في أمر ما تعرضت له وذلك في الوقت المناسب وقالت “الجريا وسوديك الشيخ زايد (مصر) .. لدي قصة سوف أكشف عنها قريبًا”.

وقد أثارت هيفا قلق جمهورها الذي تمنى لها التوفيق بالقضية التي ستسيرها قريباً.

نشير أن هيفا كانت قد تصدرت محرك البحث غوغل بأعلى نسبة في البحث عن اسمها خلال الايام الـ 30 الاخيرة بسبب عدة مواضيع منها نشر صور مبهرة لها من عدة جلسات تصويرية خضعت لها، أيضاً مشاركتها في حملات توعوية عدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا ومواضيع أخرى.