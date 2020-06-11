فادي شربل ينجو من الموت بعد سقوطه من شرفة منزله (صورة)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجا الفنان الكوميدي ومقدم البرامج اللبناني "فادي شربل" من الموت عقب سقوطه من شرفة منزله، ليتعرض لكسور متفرقة في أنحاء جسده، وكشفت الممثلة اللبنانية الأسترالية "جوانا كركي" عن أول صورة لفادي من المستشفى بعد سقوطه.

وحرصت جوانا كركي والفنان الشاب إلياس منصور على زيارة فادي شربل لطمأنة محبيه على حالته الصحية، وقد قامت كركي بنشر صورة عبر حسابها بموقع إنسغرام، يظهر فيها فادي شربل وهو نائم على سرير في المستشفى وذراعه اليمنى مغطاة كلها بالجبيرة، نتيجة الكسور التي تعرض لها.

وعلقت كركي على الصورة بقولها: "الحمدلله عسلامتك يا فادي.. منحبك كتير أطرميزي"، وحظيت الصورة بتفاعل واسع بين المتابعين، الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا.

Advertisements

وفادي شربل هو زوج الكاتبة والممثلة اللبنانية كارين رزق الله، تعرف عليها في أيام الجامعة وعاشا قصة حب دامت خمسة أعوام، إلى أن تزوجا في العام 1999، ورزق منها بابنتين، وهما نايا ونادية، علمًا بأن ناديا هي ممثلة شابة استطاعت أن تلفت إليها الأنظار خلال دورها في مسلسل "ومشيت" الذي عرض في رمضان عام 2018، وهو من تأليف والدتها كارين رزق الله، وشارك فادي شربل زوجته في العديد من أعماله الفنية، وكذلك تشاركا في تقديم برنامج its show time.

وبدأ فادي شربل حياته المهنية من خلال المسرح ثم تلقى عرضًا من قناة LBC لتقديم عدة برامج تستهدف الأطفال منها "ديدي وجوجو"، والبرنامج الترفيهي التعليمي للأطفال "كيف وليش" حيث جسد شخصية جوجو المهرج، بعدها شارك في تقديم برامج الألعاب الشبابية، وبرنامج "كتير سلبي شو"، ثم انطلق إلى تقديم المسلسلات الكوميدية، وفي نوفمبر 2017 كان له مشاركة مميزة في برنامج Celebrity Duets في موسمه الخامس لدعم إحدى المؤسسات الخيرية.

ومن اللافت أن جميع أعمال فادي شربل هي من إنتاج LBC وتم عرض جميعها بشكل حصري على القناة؛ ففي التمثيل قدم فيلم "مدام بامبينو"، ومسلسل "عيلة ع فرد ميلة "، وسيت كوم "مرتي وأنا"، وغيرها.