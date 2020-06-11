شقيق شيرين يشتم مدير أعمالها السابق ويتهمه بترويج الشائعات ضدها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهم محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين، مدير أعمالها السابق ياسر خليل بالوقوف وراء ما أثير حولها بشأن أزمتها الأخيرة مع زوجها الفنان حسام حبيب، كاشفًا على حد تعبيره أن الشائعات التي راجت ضدها خلال الفترة الماضية يقف وراءها ياسر خليل مستعينًا بفتاة من أكبر فانزات شيرين وتُدعى ابتهاج العبدلي.

ونشر محمد عبدالوهاب في البداية تغريدة كذّب فيها المغردة ابتهاج العبدلي التي ادعت في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" أن مكالمة هاتفية جمعتها بالفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب وتم الاتفاق فيها على عدم الحديث عنهما لا بخير ولا بشر وأنهما اعترفا لها بمتابعتهما لها وأنهما يعتبرانها من أكبر الفانزات.

ونشر محمد عبدالوهاب تغريدة تلك الفتاة وعلقّ عليها بالقول: "يا جماعة البنت دي مش صادقة ومحدش يصدقها مكالمة حسام وشيرين إمبارح كانت تحذير بأدب واحترام مش حب فيكي زي ما بتقولي وبعدها اتعملك بلوك من تويتر شيرين وحسابك اتقفل وإدارة شيرين بتحذر أي حد هيتخطي حدوده وهيعمل كبير على الفانز هيبقي ده مصيره وإنتي ولا ليدر ولا حاجة".

وفي تغريدة أخرى كشف محمد عبدالوهاب أن هذه الفتاة تم تحريضها على شيرين وحسام حبيب لترويج شائعات ضدهما، كما نشر تغريدة للفتاة كتبت فيها "بحبك" وخصّت فيها ياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق، متهمًا إياها بأنها تم الزج بها من ياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق.

ودوّن محمد عبدالوهاب تغريدة أخرى كتب فيها: "هي دي اللي مفهماكم إنها بتحب شيرين أهي طبعًا كده الناس المحترمة عرفت مين اللي زققها علي حسام وعلينا .. بطلو قرف بقي خلاص بقيتو مكشوفين واتفضحتوا".

ولتأكيد اتهام محمد عبدالوهاب لمدير أعمال شقيقته السابق ياسر خليل ردّ على مغرد في تعليق طالبه فيه بأن يحكم عقله في وزن الأمور التي يتحدث فيها، مدافعًا عن الفتاة "ابتهاج" كونها من أكبر الفانزات وتنشر فيدوهات لشيرين وتروج لها بالفعل، وأنه من حقها التصريح بمن تحب ومن تكره وأن حديثها عن محبتها لياسر خليل ليس دليلًا على ذلك الاتهام، مجددًا في طلبه بأن يتم حل الأزمة مع ياسر خليل بعيدًا عن الفانز.

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وكتب المغرد: "شيرين اسم كبير يا محمد وغلط الشوشرة اللي حاصلة، ابتهاج كانت تنزل فيديوز حلوة لشيرين طوال سنين وما فيها شي إذا كتبت بصفحتها الشخصية تحب مين وتكره مين ولو ياسر عنده مشكلة معاكم حلوها سوا بدون الفانز، نبقى بالأخير كلنا نحب شيرين.. حكم عقلك يا أخويا غلط اللي حاصل".

وفي رده على المغرد وصف محمد عبدالوهاب، ياسر خليل بـ"الزبالة"، وأنه يسعى وراء حسام حبيب ويشتمه ويروج شائعات ضده، مبينًا أنه صمت كثيرًا على ذلك، وأوضح أن الفتاة "ابتهاج" يعرف الجميع علاقتها بياسر خليل.

وكتب محمد عبدالوهاب قائلًا: "ما هو انت لو متابع هتعرف إن الزبالة ده زاقق الأشكال دي على حسام ودايرين في كل حته يشتموه ويطلعو عليه إشاعات وإحنا سكتنا كتير خلاص بقي وبعدين إحنا مدخلناش غير لما تعدت حدودها وفي ناس كتير عارفة علاقتها بالزبالة ده من أني نوع ربك ستار بقي".

وكانت أنباء قد تم تداولها تفيد بنشوب خلاف كبير بين شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي وتبادلهما الألفاظ الجارحة، حتى خرج كل من النجمين بالتعليق على الأمر بالنفي، حتى أن المطرب أحمد سعد الذي توسط لحل الخلاف نشر صورة جمعتهم سويًا ففسرها المتابعون على أن هناك خلافًا بالفعل.

وجاءت الردود من الأطراف الثلاثة على الرغم من تأكيداتِ من مصادر موثوقة كانت قد نقلت عنها "فوشيا" بأنَّ الطرفين اشتبكا بالأيدي فعلًا وأنهما طلبا من الفنان أحمد سعد التدخل لحل النزاع الذي حصل بينهما في فيلتهما، ليتمكن سعد من حل المشكلة والتهدئة بينهما.