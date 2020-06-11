سحر فوزي: هذا سبب انسحابي من انتخابات النقابة.. وسأكون في باب الحارة 11

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

باركت الفنانة السورية سحر فوزي للناجحين في انتخابات نقابة الفنانين، متمنية أن يؤدوا عملهم والمهام الموكلة إليهم على أحسن وجه خاصة أن نقابة الفنانين تحتاج لمن هم حاضرون ومتفرغون للعمل على مصلحتها ومصلحة أعضائها.

وقالت فوزي في حديث مع "فوشيا" إن انسحابها قبل يومين من بدء المؤتمر العام والمرحلة النهائية لانتخابات المجلس المركزي جاء لصالح النقابة ولصالح الفنانين أنفسهم، معتبرة أن من يتم انتخابهم للمجلس المركزي عليهم أن يتفرغوا بشكل أو بآخر للعمل النقابي، وأن يكونوا حاضرين دائما لهذا العمل وهو ماقد لا تستطيع تقديمه لانشغالاتها الكثيرة، وسفرها وانتقالاتها؛ ما قد يجعلها مقصرة اتجاه من سينتخبونها، ويعلقون آمالا على عملها النقابي؛ وهو ما دفعها للانسحاب، نافية أية تفاصيل أخرى حول أسباب ثانية للانسحاب.

تحضيرات فنية

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من جانب آخر وحول مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر وعودتها للعمل، أكدت فوزي مشاركتها بالعمل بشخصيتها المعروفة "أم بشير"، مضيفة أنها لم تقرأ النص لكنها اتفقت مع شركة قبنض المنتجة للعمل على المشاركة؛ إذ ستشهد شخصيتها تطورات من خلال هذه العودة وطبيعتها وتفاصيل الأحداث في الحارة التي تجري بها أحداث المسلسل الشامي الذي كتبه مروان قاووق ويخرجه محمد زهير رجب.

الحجر المنزلي

وحول فترة الحجر المنزلي وكيف قضتها الفنانة السورية قالت بأنها كانت ملتزمة جدا وحرصت على الاهتمام بالالتزام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خوفا على نفسها وعلى أصدقائها، مشيرة إلى أن الفترة السابقة أتعبت الجميع بظل الخوف والجلوس في المنزل وما يترتب عليه من تفاصيل مختلفة كثيرة، وقالت إنها حاولت أن تشحذ طاقتها بأمور كثيرة ومفيدة.

كما قالت إنها قضت فترة الحجر بممارسة بعض التمارين الرياضية والطبخ وترتيب المنزل وأمور البيت المختلفة وبعض التفاصيل التي كان السفر والعمل يبعدها عنها، فعملت على تأجيلها في وقت سابق لتجد الوقت مساعدا لأدائها في زمن الحجر الصحي والتزام المنازل والتباعد الاجتماعي.