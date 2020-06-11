كريم فهمي ينشر كواليس فيلم ”علي بابا ”

نشر الفنان الصاعد كريم فهمي مجموعة صور من فيلمه علي بابا علي حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ومعلقا عليها من كواليس فيلم "علي بابا" من أكتر الأفلام اللي بحبها، استنوه قريبا جدا على شاشات التليفزيون. يذكر أن فيلم علي بابا تم طرحه في السينمات في شهر مارس عام 2018 هو ينصف من الأفلام الكوميدية حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي . فيلم بطولة كريم فهمي وأيتن عامر و هيدي كرم وآخرين ومن إخراج وليد الحلفاوي. قد يهمك ايضا: كريم فهمي يؤكد ياسمين عبد العزيز أهم نجمات الوطن العربي كريم فهمي ويكشف عن مفاجأة في "ونحب تاني ليه" وينفي مُبالغته بالرومانسية

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