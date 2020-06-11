رويدا عطيه تنشر فيديو لابنها زين علي إنستجرام

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة رويدا عطية فيديو لابنها زين هو يجري في المنزل علي حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتبت عليها :"شوي شوي يا ماما كيف حالكم يا محجورين، زهقانين أو طفشانين انا والحمدلله مقضيتا ركض وراه مع شنطه الاسعافات الاوليه بعد كل وقعه الله يحميه يارب ويحمي كل ولاد العالم".
وتفاعل الجمهور معاها علي الفيديو قائلين : " ياعمري ياغالي يازين ، دخيل الله ماشاء الله ، يقبرني الله يحميه.
الجدير بالذكر أن رويد عطية طرحت من قبل أغنية حد تاني من كلمات علي المولي والحان فضل سليمان.
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