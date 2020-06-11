هكذا علقت مي كساب على صورة شيرين وحسام حبيب

علقت الفنانة مي كساب، على الصورة التي تجمع بين الفنان حسام حبيب، وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي نشرتها الأخير عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وكتبت: "ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض حبايب قلبي إنتوا الاتنين، ويبعد عنكم أي شر".
وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد نشرت الصورة منذ أيام، وعلقت عليها: "زي مانتوا شايفين، مابنبطلش خناق"، وذلك ردا على الشائعات التي أثيرت حول "خناقة" نشبت بينها وبين حسام حبيب، وكانا على وشك الانفصال.
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