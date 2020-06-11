الجمهور يشارك نداء شرارة تجربة غناء أغنيتها الجديدة شروط

قام عدد من الجمهور مشاركة الفنانة نداء شرارة، غناء أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "شروط" والتي طرحتها مؤخرًا عبر جميع وسائل السوشيال ميديا وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا.

نشرت نداء شرارة، فيديوهات الجمهور من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام" وعلقت قائلة :"مشاركاتكم على اغنية شروط .. #شروط #نداء_شرارة".

كلمات أغنية شروط

تقول كلمات الأغنية :"لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجع سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".

لمّ صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال .. إجمع آهاتي اللي دارت حول كونك الف شوط .. خلي كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال .. إزرع الشط بأيدينك واجعل الصحرا شطوط".

إقنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال .. وعقرب الساعة بايدي يمشي في عكس الخطوط .. حاول إرسم في عيوني فرحة من وحي الخيال

خلّي قلبي مثل طيرٍ ما عرف عمره هبوط .. كلِّ هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال .. المحال اني اوافق حتى لو لبّى الشروط".

فريق عمل أغنية شروط

"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.

كما قامت الفنانة نداء شرارة، بنشر فيديو جديد، مؤخرًا وهي تغني أغنيتها الجديدة "شروط" لايف، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".

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علقت نداء على الفيديو قائلة :" لم صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال .. #جديد #نداء_شرارة #شروط .. حبايبي اسمعوها اللينك موجود في البايو .. بحبكم شكرا على دعمكم المتواصل .. حبايبي شاركوني فيديوهاتكم على الاغنيه".

رأي تامر حسني

أشاد الفنان تامر حسني، بأغنية نداء شرارة، الجديدة "شروط" وذلك من خلال خاصية الأستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "الأنستجرام".

وقال تامر حسني:" مليون مبروك نداء وكل صناع العمل"، وعلقت نداء "والله الفرحة مش سيعاني يا احلى تامر حسني بالعالم"، ومن ثم رد تامر عليها مجددًا قائلًا :"الله يوفقك نداء وتحققي كل أحلامك وتفرحي انتي وكل محبينك الكرام وكل الناس وصناع العمل".

أعمال نداء شرارة

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.

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