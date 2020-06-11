لأول مرة نجل محمد رمضان يشارك والده فى أغنية

طرح الفنان محمد رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" عبر قناته على يوتيوب، ولأول مرة يستعين رمضان بنجله على فى فيديو كليب، ويشاركه فى أغنية وفى بعض اللقطات، وحاول على أن يقلد والده رمضان فى حركات رقصه كما ارتدى نفس الملابس الذى يرتديها والده.

أغنية "كورونا فيروس" كلمات الباور العالي وبلدوزر، ألحان الباور العالي من إخراج محمد سامي، وتتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس" حيث نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيروس".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان، صورًا من كواليس الكليب، حيث نشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".

وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".

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يشار إلى أن محمد رمضان شارك في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس‎"‎، بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى ‏عثمان ‏وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎

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