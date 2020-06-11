أحدث ظهور للفنانة لطيفة عبر انستجرام

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتبت "لطيفة" معلقة على الصورة :أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مباركة وجاءت التعليقات كالآتي : وحشتني ، قمر ربنا يحميكي ، الفنانة الجميلة وكانت لطيفة، نشرت برومو كليب أغنيتها الجديدة "للشمس" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلقت لطيفة، قائلة: «للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه .. استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب». يذكر أن لطيفة روجت لألبومها الجديد أقوى واحدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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