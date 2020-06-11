إيمان العاصي تنشر نتيجة آخر "مسحة" ومطالب للتبرع بالبلازما

طمأنت الفنانة إيمان العاصي محبيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق إنستغرام على صحتها بعد إعلانها عن اصابتها قبل فترة من أعراض فيروس كورونا المستجد وتعافيها منه.

ونشرت الممثلة المصرية صورة لنتيجة آخر مسحة أجرتها، وجاءت سلبية، بتاريخ 29 أيار (مايو) الماضي، داخل مستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي، لتؤكد بذلك أنها شفيت بشكل نهائي من الفيروس بعد عزل نفسها داخل المنزل بعيدا عن أهلها وتلقيها العلاج اللازم.

وكانت العاصي تحدثت بفيديو على "انستغرام" عن تجربتها مع الفيروس ونصحت جمهورها بتوخي الحذر، والرحمة مع مصابي الكورونا وعدم معاملتهم بأنهم منبوذين، وقالت إنها على استعداد بالتبرع بالبلازما.

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وبعد ذلك، طالب عدد من الجمهور الفنانين المتعافين من فيروس كورونا أن يخوضوا مبادرة للتبرع بالبلازما لمساعدة باقي المصابين على التعافي، وتشجيع الأشخاص المتعافين للتبرع.

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