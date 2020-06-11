رانيا فريد شوقي تجلس بفستان الزفاف على ركبتي والدها

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة المصرية رانيا فريد شوقي. وظهرت فيها وهي ترتدي فستان الزفاف وتجلس على ركبة والدها الممثل القدير الراحل.

ولفتت الصورة أنظار عدد كبير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشرها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بمحافظة النجمة على جمالها رغم مرور السنوات.

ويشار إلى أن رانيا خطبت حين كانت في الـ16 من عمرها لوليد سعد ابن المذيعة الراحلة أحلام شلبي وانفصلت عنه بعد مدة قصيرة. وتزوجت للمرة الأولى بعد ذلك من مصمم الرقص عاطف عوض لمدة 8 سنوات. وبعد الطلاق تزوجت الفنان مصطفى فهمي قبل أن تنفصل عنه وتتزوج تامر الصراف.

ويذكر أنها كشفت مؤخراً الحالة الصحية لشقيقتها عبير بعدما تم إعلان إصابتها بالمرض الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد. وقالت في تصريح خاص لـ"لها" إنها لم تخالطها مؤخراً إلا أنها فوجئت بما قيل عن ارتفاع درجة حرارتها وظهور أعراض كورونا لديها. ولفتت إلى أنه تم نقلها إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحص اللازم الذي أظهر أن النتيجة إيجابية.

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