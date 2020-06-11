داليا مبارك متهمة بتخطي الحدود بسبب رومنسية زوجها

استعادت الفنانة السعودية داليا مبارك فيديو قديم لها وأعادت نشره على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" لتلفت بهذا أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه برفقة زوجها وهو يقدم لها الدعم والتشجيع بطريقة رومنسية قبل ذهابها للوقوف أمام الجمهور على المسرح. وبدا وهو يمسك بيديها قبل أن يقترب من وجهها ويتحدث إليها عن قرب ويبدو وكأنه يقوم بتقبيلها. وعلى هذا علقت: "معك طبعاً عرفت الحب ومن دونك ولا تسوى حياتي ؟لمين تهدون هذا المقطع؟".

وحققت أكثر من 219 ألف مشاهدة واستعاد الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق حيث أطلق موجة واسعة من التعليقات. وتمنى بعض المتابعين لها ولزوجها دوام السعادة فيما انتقدها آخرون واعتبروا أنها تخالف التقاليد وتقلد الفنانين الأجانب.

ويشار إلى ان الأضواء سلطت على داليا بعد حلولها ضيفة عبر الفيديو على برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي قدمته الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور خلال الموسم الرمضاني 2020 إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي على شاشة MBC1.

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وجاء هذا بعدما أخطأت الممثلة اللبنانية في لفظ اسمها وبدا أن هذا أزعجها حيث تعمدت بدورها إطلاق اسم "نسرين" عليها.

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