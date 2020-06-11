مي العيدان تسخر من محمد رمضان بالمقارنة بين شكليّ طليقته وزوجته

القاهرة – لايف ستايل
أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صورتين إحداهما لطليقة الفنان المصري محمد رمضان والثانية لزوجته الحالية.
وبدا من خلال تعليقها عليهما أنها تسخر منه وتحديداً عن طريق زوجته الأولى حيث كتبت: "صور زوجات محمد رمضان. أم حجاب الأولى أيّام الفقر والشقراء بعد ما شاف الفلوس. أَي وحده عندكم أحلى؟" وتفاعل معها أكثر من 187 ألف متابع.
وتعرضت للكثير من الانتقادات حيث رأى المتابعون أن الفنان اكتسب ماله بفضل عمله واجتهاده واعتبر بعضهم أن الإعلامية تتدخل في ما لا يعنيها. كما أشار الكثيرون إلى أن الفقر ليس أمراً معيباً متسائلين عن شكل العيدان قبل الشهرة.
ويشار إلى أن الجمهور تناقل صورة طليقة الفنان وابنته الكبرى بعد نشره صوراً أظهرت احتفاله بعيد ميلاده مع زوجته الثانية وأطفالهما.
ويذكر أن شقيقته إيمان تعرضت بدورها للتنمر والسخرية من شكلها بعد انتشار صور حفل زفافها. وردت على هذا من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على "تويتر" مشيرة إلى أنه لا يمكن أي شخص أن يختار شكله.
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