نجوى كرم: "لبنان مأكول"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





هاجمت الفنانة نجوى كرم الدولة اللبنانيةفي تغريدة حديثة تتعلّق بالوضع الراهن اللبناني، علما انها تسعى دائماً الى نشر الأمل والإبتعاد عن كتابة أي تغريدة سلبية.

لكنّ كرم عدلت عن عادتها مرّة جديدة وتخلّت عن التغريدات الديبلوماسية، لتصف وضع لبنان بـ "البلد المأكول".

ونشرت صورة للبنان بخلفية سوداء، حيث كتب: "وإذا سألوك عن لبنان، فقل هو بلد بجمال يوسف، وحزن أبيه، وفساد إخوته"، وعلّقت: "لبنان بلد مأكول ومذموم".

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