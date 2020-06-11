رحيل الفنان محمود مسعود

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رحل الممثل المصري محمود مسعود صباح اليوم بعد إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدمويّة ونقل إلى مستشفى في وسط العاصمة المصريّة القاهرة. ونعت نقابة المهن التمثيليّة في مصر الراحل محمود مسعود ( 68 عاماً) وأغنى الراحل الأعمال التلفزيونية بأدواره المتنوعة مثل "أفراح إبليس" و"نسيم الروح" و"عوالم خفية" و"حارة اليهود"، والأعمال السينمائيّة مثل "امرأة آيلة للسقوط" و"حبّ في الزنزانة".

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