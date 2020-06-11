صور_من_المنزل حكايات من الحياة اليومية للمصورين

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي إكسبوجر أن عدد المشاركات المتقدمة للمنافسة على مسابقة #صور_من_المنزل الأسبوعية التي اختتمتها مؤخراً، وصل إلى 7.803 مشاركة من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد نجاح الرؤية التي انطلقت منها في توفير مساحةً إبداعية لعشاق التصوير للتعبير عن مواهبهم الفنية من خلال مشاركة صور تروي قصصاً فريدةً من حياتهم اليومية خلال فترة الحجر المنزلي ضمن حدود منازلهم أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم.

وتولت لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيار الفائزين وفق معايير أساسية تتضمن التكوين، والجودة التقنية، والإضاءة، ومستوى التمييز والإبداع، حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 10،500 دولار أمريكي (38،581 درهم)، حيث حصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة وقدرها 1000 دولار أمريكي، فيما بلغ قدر جائزة المرتبة الثانية 750 دولاراً.

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وتعتبر مسابقة #صور_من_المنزل التي أطلقها المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر)، الحدث السنوي الرائد الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، منصةً مبتكرةً تفتح الباب واسعاً أمام جميع محبي التصوير لاستثمار وقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في تنمية مهاراتهم بمجال التصوير الفوتوغرافي، من خلال المشاركة فيها مجاناً وبطريقة سهلة، حيث حظيت بمشاركة واسعة من مدن صغيرة ونائية في مختلفة بلدان العالم مثل ميانمار، في جنوب شرق آسيا، وجزيرة برمودا في شمال المحيط الأطلسي، وبراري البيرو التي تتميز بتنوع جغرافي وثقافي كبير وتقع في أمريكا الجنوبية، ومقدونيا في جنوب شرق أوروبا وغيرها.

كما ضمت المشاركات أعمال مصورين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وروسيا وتركيا وماليزيا والصين وفلسطين وألمانيا والبرتغال واليمن وإيطاليا واليونان ورومانيا وهولندا والبرازيل ولاتفيا وتنزانيا وأفغانستان والهند وبولندا وكينيا والإمارات العربية المتحدة.