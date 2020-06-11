الراحلة صباح تمتلك منزلا

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في معلومات غير مُتوقّعة، نشر موقع "الفن" أن الراحلة صباح الّتي باعت الطابق الأخير من بناء يحمل إسمها في الحازمية لا تزال تمتلك شقة أخرى بإسمها، الأمرّ الّذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل.

أثار خبر امتلاك الفنانة القديرة الراحلة صباح استغرابا في الأوساط الفنية والعامة، إذ تبين وفق موقع "الفن" أن الراحلة الّتي باعت الطابق الأخير من بناء يحمل إسمها في الحازمية لا تزال تمتلك شقة أخرى بإسمها.

ووفق المعلومات، الشقة الّتي لا تزال تحمل اسم صباح كانت قد إستأجرتها رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك السابقة الراحلة مي عريضة، وأضاف الموقع "صباح كتبت المنزل بإسم إبنتها هويدا، ولا دلائل مؤكدة حول إخلاء أسرة عريضة للبيت بعد وفاتها، ويقال إن الشقة عالقة بين الطرفين حتى الآن".وتعارضت هذه المعلومات مع معلومات أخرى تفيد أن "هويدا باعت الم نزل قبل وفاة صباح وسافرت، إلا أن بعض المقربين شككوا في هذه الحكاية".