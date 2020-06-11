الليلة.. وائل كفوري يقدم حفلًا أون لاين

يقدم المطرب وائل كفوري، حفلًا غنائيًا على المسرح من دون جمهور، ويعرض عبر منصة "شاهد VIP، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيتالقاهرة مساء اليوم الخميس 11 يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يقدم" كفوري" خلال الحفل مجموعة متنوعة منأجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
يشار إلى أن الحفل يأتي تحت شعار "مكملين معكم" ويقام بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ومجموعة mbc.
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