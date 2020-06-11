علي الطيب يهنئ الشرنوبي وراندا رياض بزواجهما

هنأ الفنان الشاب على الطيب محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، بمناسبة عقد قرانهما عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
نشر الطيب صورة من فرحالشرنوبي وعلق عليها قائلًا: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ربنا يسعدكم ويحفظكم".
تفاعل عدد كبير من جمهور الطيب والشرنوبي مع منشور الأول وباركوا بدورهما للثاني وزوجته.
يذكر أن أحدث ما شارك فيه على الطيب كان مسلسل قابيل العام الماضي، المسلسل من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد فراج وغيرهما ومن إخراج كريم الشناوي.
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