الليلة.. كريم فهمي ضيف انجي علي في برنامج اسرار النجوم

يحل الفنان كريم فهمى ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" التى تقدمه الاعلامية إنجي علي على إذاعة نجوم إف إم فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، الخميس.

ومن المقرر أن يتحدث "كريم" خلال الحلقة عن دور "مراد السويفي " الذي جسده في مسلسل "ونحب تانى ليه" في

رمضان 2020، والنجاح الكبير الذي حققه من خلال هذا الدور.

كما يتحدث “فهمى ” عن أسرار وكواليس العمل ككل ونجاحه الكبير، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة أيضا.

تدور أحداث المسلسل حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج

المشهور فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، ، كريم فهمى ،سوسن بدر، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج