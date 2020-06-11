يستع الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لحفله الغنائي "أون لاين"، وذلك برعاية إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذاع الحفل يوم الإثنين القادم بتاريخ 15 يونيو في تمام الساعة الـ 10 مساءً. يأتي الحفل ضمن الموسم الثاني من مهرجان الموسيقى "أون لاين"، حيث شارك بحفل سابق في الموسم الأول وحقق نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"، وشارك العديد من فرق موسيقى الأندر جراوند أبرزهم "وسط البلد" بالإضافة إلى الكينج محمد منير والفنانة دينا الوديدي. شارك بحفل سابق في الموسم الأول وحقق نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"، وشارك العديد من فرق موسيقى الأندر جراوند أبرزهم "وسط البلد" بالإضافة إلى الكينج محمد منير والفنانة دينا الوديدي.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية على التوالي.. حفل غنائي لـ "مسار إجباري" أون لاين على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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