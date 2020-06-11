"بهذه الكلمات".. مراد فكري ينعي محمود مسعود

حرص الفنان مراد فكرى، على نعى الفنان الراحل محمود مسعود، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.

ونشر مراد، صورة للراحل محمود مسعود عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلاً: "الله يرحمك يا عمو محمود كنت القلب الطيب و مثال الصبر و الطيبة و السماحة و خفة الدم.. عشت فى هدوووء و رحلت غن دنيتنا فى هدوء .. مش هنسى كلامك معايا من اسبوع لما كلمتك و قعدنا نتكلم ساعة ماكنتش اعرف ساعتها انى

بحاول اشبع من صوتك قبل الرحيل يا خااال ".

وتابع :" كنت حبيبي و حبيب ابويا و حبيب اخواتى و حبيب الدنيا كلها يا ابو احمد يا فنان.. يا ابن البلد يا طيب القلب.. الله يرحمه و يغفر له و يسامحه و يدخله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.. عم محمود مسعود فى ذمة الله و بأذن يا رب احاول احقق وعدى ليك قبل الرحيل و

Advertisements

كأنها كانت وصية مش ميعاد و مشوار هنروحه سوا زى ما كنا متفقين يا ابو احمد ".

يذكر أن الفنان محمود مسعود قد رحل عن عالمنا منذ قليل داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من بعض أمراض الصدر.

وقدم الفنان محمود مسعود العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى، أم كلثوم، أفراح إبليس، القضاء فى الإسلام، رجل الأقدار، الإمام المراغى، نسيم الروح، سيدنا السيد، عوالم خفية، حارة اليهود، دنيا جديدة".

وكانت آخر أعماله الدرامية كانت من خلال مسلسل "لأخر نفس"، وهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضي.