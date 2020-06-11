البيت الفني للمسرح ينعى القدير محمود مسعود

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير محمود مسعود، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية، سواء في السينما أو المسرح أو

التلفزيون.

وتابع البيت الفني للمسرح: "أن الراحل عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال المسرحية، منها ملك الأمراء، ورد

الجناين، مسافر ليل، مولد وصاحبه غايب، وكان آخرها عرض "حوش بديعة"، إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، إخراج ياسر صادق".

إضافة إلى أعماله في السينما والتلفزيون التي حُفرت في ذاكرة المشاهد المصري والعربي، ومتمنين أن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.