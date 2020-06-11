نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان محمود مسعود

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الكبير محمود مسعود، ‬الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، وذلك بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية، سواء في السينما، أو المسرح، أو التلفزيون. أو التلفزيون. ‫ وتمنت نقابة المهن التمثيل من الله أن يلهم أهل ومحبي الراحل محمود مسعود الصبر والسلوان. ‬ يذكر أن الفنان الكبير محمود مسعود قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى، منها مسلسلات "جمهورية زفتى، أم كلثوم، أفراح إبليس، القضاء فى الإسلام، رجل الأقدار، الإمام المراغي، نسيم الروح، سيدنا السيد، عوالم خفية، حارة اليهود، دنيا جديدة". محمود مسعود قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى، منها مسلسلات "جمهورية زفتى، أم كلثوم، أفراح إبليس، القضاء فى الإسلام، رجل الأقدار، الإمام المراغي، نسيم الروح، سيدنا السيد، عوالم خفية، حارة اليهود، دنيا جديدة".

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