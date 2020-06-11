"ديزني لاند" في كاليفورنيا يفتح أبوابه مجددا في 17 يوليو

الخميس 11 يونيو 2020

أعلن متنزه "ديزني لاند" عن خطط لإعادة فتح أبوابه في كاليفورنيا في منتصف يوليو لكن بقدرة استيعابية "مخفضة بشكل كبير".



ووفقا للخطط التي تحتاج إلى موافقة من السلطات، قد يصبح المتنزه الواقع قرب لوس أنجليس جاهزا لاستقبال زواره مجددا بدءا من 17 يوليو، بعد أربعة أشهر من الإغلاق التام الذي فرضه وباء كوفيد-19.

و"ديزني لاند" في كاليفورنيا هو ثاني متنزه ترفيهي في العالم من حيث عدد الزوار بعد "ديزني وورلد" في أورلاندو في فلوريدا، وعادة ما يجذب ملايين السياح كل عام.

وقد حصل متنزه "ديزني وورلد" على موافقة السلطات ومن المفترض إعادة فتح أبوابه قبل أيام من "ديزني لاند" كاليفورنيا.

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واستؤنفت النشاطات في "ديزني لاند" في شنغهاي.

وتعتبر هذه المتنزهات مصدرا مهما للإيرادات لمجموعة "ديزني" الأولى في عالم في مجال الترفيه.

ففي الشهر الماضي، أشارت "ديزني" إلى أن إيراداتها الفصلية في هذا القطاع انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بالربع نفسه من العام 2019 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعند إعادة افتتاح المتنزه في كاليفورنيا، سيطلب من الزوار الحجز المسبق واحترام مسافة فاصلة بينهم.

ومن المفترض فتح الفنادق الموجودة في الموقع خلال الأسبوع الذي يلي استئناف العمل في المتنزه.