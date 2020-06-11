حذف فيلم “ذهب مع الريح”

سحبت شبكة HBO Max التلفزيونية فيلم ”ذهب مع الريح“ الملحمي الذي يصور الحرب الأهلية الأميركية.

وقالت شركة وارنر ميديا التابعة لشركة (إيه.تي.آند تي) والتي تدير شبكة (إتش.بي.أو. ماكس) إنها حذفت فيلم ”ذهب مع الريح“. وأقرت الشركة بأن الفيلم مناسب للوقت الذي أُنتج فيه لكنها أضافت أنه ”يصور بعض المظالم العرقية والعنصرية التي كانت، للأسف، شائعة في المجتمع الأميركي”

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وحصل الفيلم، الذي أُنتج عام 1939 وجرت أحداثه في مزرعة بجورجيا على ثماني جوائز للأكاديمية من بينها جائزة أفضل فيلم واعتُبر من العلامات في هوليوود بفوز هاتي مكدانييل التي لعبت دور خادمة سوداء بجائزة أفضل دور ثان لتصبح أول ممثلة سوداء تفوز بالأوسكار.

وفي اليوم نفسه، حذفت “بارماونت” برنامج ” Cops” من قائمة برامجها. بدأ عرض البرنامج عام 1989 على شبكة فوكس وتدور احداثه حول الحياة الحقيقية لرجال الشرطة أثناء العمل. لكن أصبح هدفًا للانتقاد لأنه يمجد الشرطة دون أي تصوير لوحشيتها.

مذكر أنه وفي 25 مايو/أيار الماضي توفي جورج فلويد خلال تفتيش للشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، بعدما ضغط رجل شرطة بركبته على عنقه قرابة تسع دقائق وهو مثبت على الأرض، ما فجر احتجاجات طالت معظم الولايات الأميركية المنددة بوحشية رجال الشرطة وضد العنصرية.